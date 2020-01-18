كباشى: المفاوضات بمسار المنطقتين قطعت أشواطا بعيدة

السبت 18 يناير 2020

اكد الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي عضو وفد الحكومة لمفاوضات السلام، أن المفاوضات فى مسار المنطقتين قطعت أشواطا كبيرة مع الحركة الشعبية جناح مالك عقار.



وأوضح في تصريحات صحافية عقب جلسة مفاوضات وفد الحكومة مع الحركة الشعبية جناح مالك عقار حول مسار المنطقتين ، بمقر المفاوضات بجوبا مساء اليوم ،إن الجلسة انهت النقاش حول الملف السياسي ضمن الاتفاق الاطاري المقدم من الحركة، وأضاف كباشي أن اللجان المشتركة من الجانبين بدأت في تنفيذ بند المساعدات الإنسانية الذي تم الاتفاق حوله في وقت سابق، معلنا البدء في مناقشة البند الأخير من الاتفاق الاطاري المتعلق بالترتيبات الأمنية في غضون الايام المقبلة .

وقال إن المفاوضات تسير بصورة جيدة في المسارات المختلفة، مشيرا إلى استمرار الوفد الحكومي في الحوار مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو ، الشريك فى مسار المنطقتين .

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من جانبه أكد الأستاذ ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية جناح عقار، أن إرادة السلام التي انطلقت في السودان غير قابلة للتراجع وأن الإرادة للتوصل إلى سلام شامل وسريع يستكمل الثورة متوفرة لدى أطراف التفاوض .

وأضاف عرمان أن الاتفاق مع الحكومة سيكون في إطار السودان الموحد ويجب أن يفرز آليات جديدة تراعي خصوصية المنطقتين .

إلى ذلك اوضح ضيو مطوك عضو فريق الوساطة الجنوبية أن الطرفين يتحليان بإرادة سياسية حقيقية للتوصل لاتفاق سلام شامل،

وأوضح مطوك ان وفدي الحكومة والحركة الشعبية جناح عقار توصلا إلى اتفاق في كل بنود الاتفاق الاطاري وتبقى بند الترتيبات الأمنية، مشيرا إلى أن الوساطة وضعت تصورا شاملا لمناقشة هذا البند.