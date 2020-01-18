البحث عن أطراف الفتاة نسرين بواسطة شرطة الانقاذ النهري

علمت مصادر موثوقة ان شرطة الانقاذ النهري بالدفاع المدني بولاية الخرطوم تبحث عن بقية جثة الفتاة المرحومة نسرين آدم داخل النيل بعد ان قام برميها المتهمان وهي عبارة عن الاطراف الارجل واليدين وقد تم العثور على بقية الجسد وبارشاد المتهمين انفسهم تمكنت مباحث شرطة ولاية الخرطوم من العثور على رأس المرحومة على شجرة بشارع النيل.

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يذكر وبحسب صحيفة الدار ان البلاغ قد اثار الرأي العام خاصة بعد اكتشاف قتيلة اخرى تدعى مروة ايضا تم قتلها بواسطة المتهمين والتخلص من جثمانها برميه بمنطقة اليرموك في جريمة بلا دوافع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)