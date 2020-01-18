تعليق الدراسة بجامعة الدلنج واحتجاجات بكادقلي

علقت جامعة الدلنج الدراسة والامتحانات بكلية الطب، بعد الاحتجاجات الطلابية الواسعة التي شهدتها مدينة كادقلي حاضرة ولاية جنوب كردفان بسبب هجوم واعتداء مجهولين على طلاب وتهديدهم بالسلاح وإصابة أحدهم بطلق ناري في ساقه، وتكررت حوادث الاعتداء على طلاب الجامعة المقيمين في داخليات صندوق دعم الطلاب بكادقلي وفشلت السلطات في توقيفهم.
وخرج الطلاب بحسب صحيفة آخر لحظة، في مسيرات احتجاجية في شوارع مدينة كادقلي منذ يوم الخميس واستمرت حتى نهار أمس الجمعة وأحرقوا الإطارات وأغلقوا عدداً من الشوارع، وتوجهت مسيرة إلى أمانة الحكومة لمقابلة الوالي، إلا أنهم منعوا من ذلك مما دفعهم للاعتصام في الشارع أمام الداخلية وحضر إليهم والي الولاية المكلف اللواء رشاد عبد الحميد، ووعدهم بحل المشكلة.
وصدر بيان من إدارة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الدلنج قالت فيه إن حادثة الاعتداء على الطلاب ونهب ممتلكاتهم تفلت أمني يتعارض مع أمن وسلامة الطلاب كما أعلنت تعليق الدراسة والامتحانات يوم الخميس على أن تستأنف غداً، وحملت إدارة الكلية اللجنة الأمنية في الولاية وصندوق دعم الطلاب إضافة إلى إدارة الجامعة مسؤولية أمن وسلامة الطلاب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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