خزرجي للشباب: المستقبل ينتظركم وحرية الوعي خاصيتكم

قالت الاعلامية ملاذ خزرجي ان شباب السودان كتبوا تاريخا في سجل هذه البلاد بثورة لا مثيل لها في ماضي البلاد وانهم كانوا بؤرة الحراك والاساس الذي قامت عليه الانتفاضة وزادت ايمانهم بقضيتهم وحبهم لهذه البلاد جعلهم يضحون بدمائهم في الشوارع.
وأضافت خزرجي بحسب صحيفة السوداني الدولية، ان هذا الجيل لم يكن مسلوب الارادة كما زعم الكثير بل انه يمثل نقطة الانطلاق لمستقبل زاهر وجميل، ودعت الى ضرورة زيادة الوعي والتحلي بالحكمة، وختمت حديثها بالقول المستقبل ينتظركم والحرية واحتمال الآخر شيمتكم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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