كشة: لا أحد يستطيع منع لجان المقاومة من تسيير موكب

اتهم القيادي بالمؤتمر الشعبي عمار السجاد المكون العسكري بمجلس السيادة بالسعي لقطع الطريق أمام لجان المقاومة من خلال تشريع قانون جديد يقيّد حق التظاهر وتسيير المواكب حتى لا تخرج في مليونيات جديدة لرفض نتائج لجنة التحقيق التي يرأسها المحامي نبيل أديب حال لم تقوم بإدانة المنظومة الأمنية في مجزرة فض الاعتصام.

وأعلن السجاد عن تراجعه عن دعوته التي طالب فيها منظمي الزحف الأخضر بعدم الاصطدام بالأجهزة النظامية، ووصف قرار والي غرب كردفان الخاص بمنع التظاهر بأنّه قرار غير صائب، وقال السجاد في تصريحاتٍ بحسب صحيفة الجريدة الصادرة إنّ قضية الحريات اتحسمت بالثورة التي قامت ضد الحكم العسكري ولفت إلى أنّ العساكر مهمتهم محددّة، واعتبر أنّ مواكب الزحف الأخضر تمرين ديمقراطي لأنّ المشاركين فيه لا ينحصرون في المؤتمر الوطني فقط.

ومن جهته قلّل والد الشهيد عبد السلام كشة من مخاوف منع لجان المقاومة من تسيير المواكب لرفض نتائج لجنة التحقيق التي يترأسها المحامي نبيل أديب حال لم يتمّ بموجبها إدانة مرتكبي مجزرة فضّ الاعتصام من المنظومة الأمنية، وقال عبد السلام كشة في تصريحات له إنّه لا توجد قوة في الأرض تمنع لجان المقاومة من اتخاذ أيّ قرارٍ لبلوغ غايات الثورة. وأردف” إذا اجتمعت تنسيقيات لجان المقاومة وقررت تسيير مواكب لن تستطيع أي جهة منعها وقطع استقلالية قرار أعضاء لجان المقاومة.

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الخرطوم: (أخبار الخليج 365)