التاريخ: 18-يناير-2020
4 مشاهدة
مِن المُتوقّع أن يقود أشرف سيد أحمد (الكاردينال) بعثة الهلال إلى زيمبابوي وذلك لتحفيز اللاعبين والوقوف معهم في خندق واحد حتى النصر والعودة بالعلامة الكاملة من الجولة الخامسة.
وكان (الكاردينال) بحسب صحيفة الصيحة، قد أعلن عن حافز دولاري للاعبي الهلال في حالة الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي والأهلي المصري معاً والصعود إلى المرحلة المقبلة من الأبطال من بين أندية المجموعة الثانية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (الكاردينال) يقود بعثة الهلال إلى زيمبابوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.