(الكاردينال) يقود بعثة الهلال إلى زيمبابوي

مِن المُتوقّع أن يقود أشرف سيد أحمد (الكاردينال) بعثة الهلال إلى زيمبابوي وذلك لتحفيز اللاعبين والوقوف معهم في خندق واحد حتى النصر والعودة بالعلامة الكاملة من الجولة الخامسة.

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وكان (الكاردينال) بحسب صحيفة الصيحة، قد أعلن عن حافز دولاري للاعبي الهلال في حالة الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي والأهلي المصري معاً والصعود إلى المرحلة المقبلة من الأبطال من بين أندية المجموعة الثانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)