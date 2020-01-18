(الكاف) يغير طاقم تحكيم الهلال وبلاتينيوم

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) تغييراً بالنسبة للطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة الهلال أمام مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا في المجموعة الثانية، وذلك بإسناد المواجهة لطاقم تحكيم زامبي بدلًا عن طاقم التحكيم المغربي تم الإعلان عنه أولاً.

Advertisements

وبحسب صحيفة الصيحة، يتكون طاقم التحكيم الزامبي من جاني سيكازوي “حكم وسط” بمعاونة روميو كاسنجلي مساعد أول وكبوي شانسا مساعد ثاني وأدريك نيكول حكماً رابعاً فيما يراقب المباراة التنزاني خالد عبد الله محمد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)