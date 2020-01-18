أصحاب الوكالات يطالبون بمحاكمة المطيع

التاريخ: 18-يناير-2020 فى : أخبار 9 مشاهدة ﻁﺎﻟﺐ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﺍﻟﻤﻄﻴﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺭﻁ ﻓﻲ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﻓـﻖ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

ﻭﺍﻧﺘﻘﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗـﻪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ ﺑﻮﺍﻗﻊ 330 جنيها. Advertisements ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ بحسب صحيف اﻟﺠﺮﻳﺪﺓ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻭﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﺍﻻ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺃﻱ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ، ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻛﺘﺮ ﻣﻦ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ .ﻭﻁﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻴﻊ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺖ ﺍﺩﺍﻧﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ، ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻓﺮ ما لا يقل عن 750 الف معتمر . ﻭﺗﻢ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺗﻢ ﺍﺭﺟﺎﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﺭﺳﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺑﺪﺃ تحصيله ﺑﺄﻭﺭﻧﻴﻚ 15 الالكتروني وكشفوا عن ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺭﺩ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺷﺨﺺ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺭﺩﻓــﻮﺍ: ﺍﻵﻥ ﻳﺘﻢ توريد 300 رسوم لادارة الحج و30 رسوم تأمين، ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺮﻭﺍ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺃﻱ ﻣﻌﺘﻤﺮﺧﻼﻝ ﺍﻻﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﻭﺍﻧﺘﻘﺪﻭﺍ ﺭﺑﻂ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﺎﺳﺘﻴﻜﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺞ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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