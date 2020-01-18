شطة: نقل مباراة الهلال والأهلي المصري غير وارد

دافع عبد المنعم شطة، المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، عن حمادة صدقي المدير الفني الحالي لسموحة المدير الفني السابق للهلال، أمام الانتقادات التي تعرض لها من مجلس إدارة نادي الهلال.

وقال شطة في تصريحات تلفزيونية بحسب صحيفة الصيحة: “حمادة صدقي مدرب محترف ويعلم حقوقه وواجباته والهلال فريق كبير، ولكن صدقي عانى من مشاكل بالجملة مع إدارة الهلال وراهن على الوقت لإصلاحها ولكن هذا لم يحدث”، وأضاف “أصعب شيء يواجه المدير الفني ألا يختار لاعبيه، وهذا الأمر أحدث شرخًا في العلاقة بينه وبين رئيس النادي بجانب وجود لاعبين انتهت عقودهم وأيضاً مستحقات لم يحصلوا عليها، كلها أزمات تدفع أي مدرب للرحيل.

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وتمنى شطة، تأهل الأهلي المصري والهلال عن المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا بقوله “أنا أهلاوي وسوداني، أتمنى صعود الأهلي والهلال، لكن على أرض الواقع النجم الساحلي التونسي الأقرب للتأهل وأكد أنه لا مبرر لنقل مباراة الأهلي والهلال خارج السودان بالجولة الأخيرة، موضحاً أن السودان آمن ولا يوجد به أي مشاكل بدليل عودة رحلات الطيران من جديد، وتوقع شطة صداماً بين الغريمين الأهلي والزمالك في النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)