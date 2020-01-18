اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

موكب تأبين شهداء 17 يناير ببري يرفض قانون تنظيم التظاهرات

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 18-يناير-2020

12 مشاهدة

موكب تأبين شهداء 17 يناير ببري يرفض قانون تنظيم التظاهرات

 

سيرت لجان مقاومة البراري والخرطوم شرق عصر الامس موكبا جماهيريا ضخماً لتأبين شهداء موكب 17 يناير 2019 الذي استشهد فيه د. بابكر محجوب والفاتح النمير وشهيد بري معاوية الطيب.

Advertisements

 

 

واعتبرت لجان المقاومة بالبراري الموكب احياء لذكرى الشهداء كما عبرت فيه عن رفضها القاطع لقانون تنظيم المظاهرات الذي لوح به رئيس مجلس السيادة في مؤتمره الصحفي قبل يومين. وكانت اعداد اخرى من الثوار بحسب صحيفة الجريدة أحيت ذكرى استشهاد الدكتور محجوب امام منزل الاسرة بكافوري مربع 9 في تزامن مع الموكب الذي انطلق بمنطقة بري.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موكب تأبين شهداء 17 يناير ببري يرفض قانون تنظيم التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا