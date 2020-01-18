موكب تأبين شهداء 17 يناير ببري يرفض قانون تنظيم التظاهرات

التاريخ: 18-يناير-2020
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سيرت لجان مقاومة البراري والخرطوم شرق عصر الامس موكبا جماهيريا ضخماً لتأبين شهداء موكب 17 يناير 2019 الذي استشهد فيه د. بابكر محجوب والفاتح النمير وشهيد بري معاوية الطيب.
واعتبرت لجان المقاومة بالبراري الموكب احياء لذكرى الشهداء كما عبرت فيه عن رفضها القاطع لقانون تنظيم المظاهرات الذي لوح به رئيس مجلس السيادة في مؤتمره الصحفي قبل يومين. وكانت اعداد اخرى من الثوار بحسب صحيفة الجريدة أحيت ذكرى استشهاد الدكتور محجوب امام منزل الاسرة بكافوري مربع 9 في تزامن مع الموكب الذي انطلق بمنطقة بري.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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