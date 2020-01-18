اتصال هاتفي بين البرهان ومحمد بن زايد

اطلع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على الأوضاع والتطورات في السودان على خلفية الأحداث الأخيرة.

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وتلقى الشيخ محمد بن زايد اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس السيادة الانتقالي بحسب صحيفة الصيحة، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات في المنطقة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)