التاريخ: 18-يناير-2020
111 مشاهدة
غرمت محكمة جنايات 24 القرشي برئاسة القاضي عماد احمد التوم تاجرا مبلغ 7 آلاف جنيه او السجن شهرين في حالة عدم دفعه للغرامة حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من براميل جاز وبنزين على متن عربة وامرت المحكمة بمصادرتها لصالح حكومة السودان.
وتشير الحيثيات الى ان شرطة طوارئ مدينة القرشي وبقيادة ملازم اثناء عملها بالشارع العام بحسب صحيفة السوداني الدولية تم ضبط المتهم وبحوزته براميل جاز وبنزين تم اقتياده لقسم الشرطة واتخاذ اجراءات الضبط والتحري في مواجهته ووضع الجاز والبنزين معروضات في البلاغ وقدم المتهم للمحاكمة وبعد سماع الشاكي كان استجواب المتهم الذي اقر بضبط المعروضات بحوزته وليس له تصريح او مستندات ووجهت له المحكمة تهمة تحت قانون الطوارئ رقم 1 لسنة 2019.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الغرامة لتاجر يهرب الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.