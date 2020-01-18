الغرامة لتاجر يهرب الوقود

غرمت محكمة جنايات 24 القرشي برئاسة القاضي عماد احمد التوم تاجرا مبلغ 7 آلاف جنيه او السجن شهرين في حالة عدم دفعه للغرامة حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من براميل جاز وبنزين على متن عربة وامرت المحكمة بمصادرتها لصالح حكومة السودان.

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وتشير الحيثيات الى ان شرطة طوارئ مدينة القرشي وبقيادة ملازم اثناء عملها بالشارع العام بحسب صحيفة السوداني الدولية تم ضبط المتهم وبحوزته براميل جاز وبنزين تم اقتياده لقسم الشرطة واتخاذ اجراءات الضبط والتحري في مواجهته ووضع الجاز والبنزين معروضات في البلاغ وقدم المتهم للمحاكمة وبعد سماع الشاكي كان استجواب المتهم الذي اقر بضبط المعروضات بحوزته وليس له تصريح او مستندات ووجهت له المحكمة تهمة تحت قانون الطوارئ رقم 1 لسنة 2019.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)