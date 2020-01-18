مصرع ثلاثة نساء واصابة رجلين في حادث مروري بالباقير

التاريخ: 18-يناير-2020 فى : حوادث 6 مشاهدة لقيت ثلاثة نساء مصرعهن فيما اصيب شرطي مرور وآخر اصابات جسيمة جراء تصادم، وقع بين عربة بوكس وبص سفري ادى لوفاة زوجة الشرطي الذي كان يقود البوكس وخالته وامرأة اخرى. Advertisements وأرجعت شرطة المرور اسباب الحادث بحسب صحيفة السوداني الدولية لانحراف البص عن مساره واصطدامه بالبوكس وان البص قادم من الخرطوم متجه الى الباقير بينما البوكس يسير في الاتجاه المعاكس وان الثلاث وفيات من ركاب عربة البوكس التي كان يقودها شرطي يتبع للمرور. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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