مصرع ثلاثة نساء واصابة رجلين في حادث مروري بالباقير

التاريخ: 18-يناير-2020
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لقيت ثلاثة نساء مصرعهن فيما اصيب شرطي مرور وآخر اصابات جسيمة جراء تصادم، وقع بين عربة بوكس وبص سفري ادى لوفاة زوجة الشرطي الذي كان يقود البوكس وخالته وامرأة اخرى.
وأرجعت شرطة المرور اسباب الحادث بحسب صحيفة السوداني الدولية لانحراف البص عن مساره واصطدامه بالبوكس وان البص قادم من الخرطوم متجه الى الباقير بينما البوكس يسير في الاتجاه المعاكس وان الثلاث وفيات من ركاب عربة البوكس التي كان يقودها شرطي يتبع للمرور.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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