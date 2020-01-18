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براءة امراة من تهمة الازعاج العام

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 18-يناير-2020

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براءة امراة من تهمة الازعاج العام

 

شطبت محكمة جنايات بلدية اركويت برئاسة القاضي بابكر عبد العال، بلاغا مدوناً بتهمة الازعاج العام في مواجهة امرأة وتم شطب الاتهام لعدم كفاية الادلة وامرت المحكمة باطلاق سراح المتهمة فورا ما لم تكن مطلوبة على ذمة قضية اخرى.

 

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وتشير التفاصيل بحسب صحيفة السوداني الدولية الى ان شرطة قسم الجريف غرب القت القبض على المتهمة بالشارع العام بتهمة الازعاج وتم ايداعها في الحراسة وبعد اكتمال التحقيق تمت احالة البلاغ للمحكمة، واستمعت المحكمة لاقوال الشاكي والشاهد على اليمين، وفي استجواب المتهمة امام المحكمة انكرت التهمة المنسوبة اليها وقالت ان البلاغ “كيدي” واضافت بان الشاكي سبق وقبض عليها بالتهمة ذاتها وقدمت شهود دفاع وتم سماع اقوالهم ومنها توصلت المحكمة لقرار شطب الاتهام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

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