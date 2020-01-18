التاريخ: 18-يناير-2020 فى : حوادث 8 مشاهدة شب حريق هائل بمعسكر قريضة للنازحين بولاية جنوب دارفور حيث التهمت النيران 155 منزلاً بينها “100” منزل تم حرقها بالكامل وبقية المنازل حريقا جزئيا. Advertisements وأفاد مصدر بحسب صحيفة السوداني الدولية ان الحريق ادى لنفوق الكثير من الماشية واتلف الكثير من المحاصيل المخزنة للبيع والاستخدام وارجعت اسباب الحريق الى اشعال النيران في العراء وناشد المتضررون الجهات ذات الاختصاص بالنظر الى الحالة والتدخل العاجل منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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