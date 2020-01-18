التاريخ: 18-يناير-2020
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شب حريق هائل بمعسكر قريضة للنازحين بولاية جنوب دارفور حيث التهمت النيران 155 منزلاً بينها “100” منزل تم حرقها بالكامل وبقية المنازل حريقا جزئيا.
وأفاد مصدر بحسب صحيفة السوداني الدولية ان الحريق ادى لنفوق الكثير من الماشية واتلف الكثير من المحاصيل المخزنة للبيع والاستخدام وارجعت اسباب الحريق الى اشعال النيران في العراء وناشد المتضررون الجهات ذات الاختصاص بالنظر الى الحالة والتدخل العاجل منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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