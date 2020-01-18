التاريخ: 18-يناير-2020
67 مشاهدة
قالت شُعبة وكالات السفر والسياحة، إنّ تكاليف العُمرة شهدت ارتفاعاً كبيراً لتصاعُد أسعار العُملات الأجنبية.
وقال رئيس الشُّعبة محجوب المك لمصادر أمس، إنّ إجراءات العُمرة تمضي بشكلٍ مُمتازٍ، رغم ارتفاع التكاليف لانخفاض قيمة الجنيه السوداني عن العام السابق.
وكشف المك بحسب صحيفة الصيحة، عن ارتفاع الضمان لموسم العمره الحالى من قبل إدارة الحج والعمرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاعٌ كبيرٌ في تكاليف العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.