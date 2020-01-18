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ارتفاعٌ كبيرٌ في تكاليف العمرة

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التاريخ: 18-يناير-2020

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ارتفاعٌ كبيرٌ في تكاليف العمرة

قالت شُعبة وكالات السفر والسياحة، إنّ تكاليف العُمرة شهدت ارتفاعاً كبيراً لتصاعُد أسعار العُملات الأجنبية.

 

وقال رئيس الشُّعبة محجوب المك لمصادر أمس، إنّ إجراءات العُمرة تمضي بشكلٍ مُمتازٍ، رغم ارتفاع التكاليف لانخفاض قيمة الجنيه السوداني عن العام السابق.

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وكشف المك بحسب صحيفة الصيحة، عن ارتفاع الضمان لموسم العمره الحالى من قبل إدارة الحج والعمرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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