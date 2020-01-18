وزارة المالية تُطبِّق رُسُوماً جديدة على السداد الإلكتروني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

طَبّقَت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، فعلياً تحصيل رسوم جديدة على السداد الإلكتروني للخدمات الحكومية، رغم خُلو المُوازنة من أيّة رسوم جديدة.

وبدأت الوزارة بتحصيل العمولات اعتباراً من الأربعاء الماضي (15 يناير) على الخدمات الحكومية كَافّة، التي يتم سداد رسومها إلكترونياً ويتحمّلها مُتلقِّي الخدمة.

وتَحَصّلت (الصيحة) على خطابٍ صادرٍ عن وكيل الوزارة بالرقم (4- 2020) بتاريخ 6 يناير الحالي، قرّرت فيه أن يتحمّل مُتلقِّي الخدمة سداد عُمُولات الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية، وخول القرار بنك السودان المركزي وعبر شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية بتحصيل الرسوم عن العميل وفق الطريقة التي تَرَاهَا مُناسبة، وعنونت الوزارة الخطاب للمُؤسّسات والوحدات الحكومية والبنك المركزي وديوان المُراجعة الداخلية، وديوان الحكم الاتحادي، والمركز القومي للمَعلومات، وصورة لديوان الحسابات القومي والمُراجع العام، ووجّه الخطاب بإنفاذ القرار اعتباراً من 15 يناير الحالي