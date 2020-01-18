أردوغان يهدد أوروبا ويقول الطريق المؤدي إلى السلام في ليبيا يمر عبر تركيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الطريق المؤدي إلى السلام في ليبيا يمر عبر تركيا، معتبرا أن أوروبا ستواجه تهديدات جديدة إذا أسقطت حكومة ليبيا الشرعية.

وقال أردوغان في مقال لصحيفة “بوليتيكو”، إن “ترك ليبيا تحت رحمة بارون حرب سيكون خطأ تاريخيا”، وأضاف: “سنقوم بتدريب قوات الأمن الليبية والمساهمة في قتالها ضد الإرهاب والاتجار بالبشر”.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه “ينبغي ألا ننسى أن أوروبا ستواجه مشاكل وتهديدات جديدة إذا جرى إسقاط الحكومة الشرعية في ليبيا”، وأضاف “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يظهر للعالم أنه لاعب مهم في الساحة الدولية”. الأناضول المادة السابقة وزير سابق يكشف عن أزمة كبيرة في مصر مثل القنبلة الموقوتة كادت تنفجر! المقالة القادمة الفنانة هبة جبرة تكشف أسرار (البودي قارد النسائي) بدل الحرس الرجال

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