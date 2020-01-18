بيع موقف مواصلات سوق”صابرين” لأفراد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قالت صحيفة الحداثة الصادرة اليوم”السبت” عن منح معتمد كرري الأسبق، الصادق محمد حسن، والمدير التنفيذي للمحلية عبد الرحيم عوض عبد الرحيم، مواقع استثمارية مميزة داخل موقف المواصلات العامة بسوق صابرين، لعدد من الأشخاص بينهم رجال ونساء ومنظمات، بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وأشارت الصحيفة بحسب مستندات قالت إنّها حصلت عليها إلى أنّ أكثر من”7″ أشخاص منحوا قطعًا استثمارية تتجاوز قيمة الواحدة منها”3″ ملايين جنيه مجانًا، وكذلك منح إحدى المنظمات”4″ قطع في ذات الموقع مجانًا، إضافة لتخفيض سعر البيع لأقل من النصف لأحد عشر شخصًا.

وكشفت الصحيفة عن أنّ معتمد كرري الحالي، عادل الطيب، وجّه بإلغاء عملية البيع وإعادة الأرض كما كانت عليه، موقفًا للمواصلات، لكنّ والي الخرطوم الفريق أحمد عابدون حمّاد، ألغى قرار المعتمد، وأصدر توجيهًا آخر، ٌبإكمال إجراءات بيع المحال الاستثمارية.