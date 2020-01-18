- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أفادت تقارير موثوقة لـ”باج نيوز” أنّ نادي المريخ بقيادة رئيسه ـ آدم عبد الله سوداكال ـ شرع في البحث عن مدربٍ جديد أجنبي للإشراف على الفريق في المرحلة القادمة.
وقالت المصادر لـ”باج نيوز” إنّ مجلس المريخ لم يتّخذ قرارًا نهائيًا بشأن هوية المدرب القادم، غير أنّ هناك عديد من الخيارات التي طرحت داخل أروقة النادي للوصول إلى اتفاقٍ نهائي.
وبحسب المصدر المطلّع فإنّ ما برز من خيارات المدرب التونسي ـ المسؤول الفني عن فريق ظفار العماني ـ يامن الزلفاني للعودة من جديد وقيادة المريخ.
وكانت اتصالاتٍ هاتفية قد جرت بين المريخ والمدرب التونسي يامن الزولفاني غير أنّه لم يتمّ تقديم عرضٍ رسمي.
وكشفت مصادر لـ”باج نيوز” عن أنّ تيارًا كبيرًا داخل مجلس المريخ دعم خيار التعاقد مع يامن الزولفاني قياسًا بالنتائج التي حققها مع الفريق في فترته الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر يامن الزولفاني على رادار المريخ مرة ثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.