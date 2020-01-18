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يامن الزولفاني على رادار المريخ مرة ثانية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أفادت تقارير موثوقة لـ”باج نيوز” أنّ نادي المريخ بقيادة رئيسه ـ آدم عبد الله سوداكال ـ شرع في البحث عن مدربٍ جديد أجنبي للإشراف على الفريق في المرحلة القادمة.

وقالت المصادر لـ”باج نيوز” إنّ مجلس المريخ لم يتّخذ قرارًا نهائيًا بشأن هوية المدرب القادم، غير أنّ هناك عديد من الخيارات التي طرحت داخل أروقة النادي للوصول إلى اتفاقٍ نهائي.

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وبحسب المصدر المطلّع فإنّ ما برز من خيارات المدرب التونسي ـ المسؤول الفني عن فريق ظفار العماني ـ يامن الزلفاني للعودة من جديد وقيادة المريخ.

وكانت اتصالاتٍ هاتفية قد جرت بين المريخ والمدرب التونسي يامن الزولفاني غير أنّه لم يتمّ تقديم عرضٍ رسمي.

وكشفت مصادر لـ”باج نيوز” عن أنّ تيارًا كبيرًا داخل مجلس المريخ دعم خيار التعاقد مع يامن الزولفاني قياسًا بالنتائج التي حققها مع الفريق في فترته الماضية.

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