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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الجمعة، إصدار أكثر من 2.9 مليون تأشيرة عمرة ووصول أكثر من 2.5 مليون معتمر إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.
ونشرت وزارة الحج والعمرة الشعودية عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، صدور 2.913.170 تأشيرة عمرة، وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام، حيث جاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2.595.830 معتمرا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 2.210.041 معتمرا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.
وجاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين.
وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2.437.148 معتمرا، وعن طريق المنافذ البرية 147.965 معتمرين فيما وصل 10.717 معتمرا عبر المنافذ البحرية.
أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 601.880، تليها إندونيسيا 537.894، وثالثا جاءت الهند 307.066، ثم مصر 156.492، وماليزيا خامسا بـ 130.949 معتمرًا.
وتأتي بعدها كل من تركيا 110.389، بنغلاديش 97.767، الجزائر 94.417، الإمارات 57.730 والأردن 52.175 معتمرا.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة… 3 دول غير عربية في صدارة الأعلى ذهابا لأداء مناسك العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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