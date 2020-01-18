شرطة أبو ظبي تحذر من “قاتل صامت وخطير” يهدد السكان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت شرطة أبوظبي مما وصفته بالـ”قاتل الصامت” الذي يهدد حياة الأسر والأفراد في الدولة.

ووفقا لما نشرته صحيفة “الإمارات اليوم”، وقعت العديد من حالات الاختناق بسبب الاستخدام غير الآمن لـ”دفايات الحطب” داخل المنازل.

وشددت شرطة أبو ظبي على ضرورة عدم ترك الدفايات مشتعلة، وإغلاقها قبل النوم لتجنب أخطارها.

ونبهت شرطة أبو ظبي إلى أن كثيرا من الأسر تلجأ إلى استخدام “أجهزة التدفئة” هربا من برودة الطقس خلال فصل الشتاء، إلا أن عدم الالتزام بمعايير السلامة والأمان يمثل خطرا وتهديدا على صحتهم وحياتهم، ما يتسبب في حدوث العديد من حالات الوفاة بالاختناق.

وحذرت إدارة الدفاع المدني في أبوظبي من إشعال النار باستخدام الحطب أو الفحم داخل المنزل أو الغرف، دون مراعاة تدابير السلامة، تجنبا للاختناق واندلاع الحريق.

وناشدت شرطة أبو ظبي إشعال الدفايات خارج الغرف أو توفير شفاطات خاصة لصعود الدخان إلى أعلى، مع المحافظة على توفير التهوية المناسبة، وعدم تركها مشتعلة عند الانتهاء منها، وإطفاؤها خارج المنزل.

كما دعت شرطة أبو ظبي إلى عدم استخدام الدفايات في الأماكن الرملية أو المبللة، مع ضرورة وضعها على مسافة متر أو أكثر بعيدا عن الأثاث.