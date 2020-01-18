الفكي يقلل من أثر مسيرات الزحف الأخضر والثورة المضادة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قلّل محمد الفكي، عضو مجلس السيادة نائب رئيس لجنة تفكيك التمكين، من أثر مسيرات الزحف الأخضر، والثورة المضادة، في مواجهة سند وتفويض جماهير ثورة ديسمبر.
وأبان أنّ ثورة ديسمبر وآليات الدولة تقوم على الحفاظ على استمرارية الفترة الانتقالية ومكتسبات الثورة وتحقيق أهدافها.
وأكّد الفكي في تصريحاتٍ لصحيفة السوداني الدولية الصادرة اليوم”السبت” أن!ه لا حجر على تنظيم مسيراتٍ ما لم تمس الأمن.
وأشار إلى مسيرتي الخرطوم ومدني.
واستدرك” لم نسمح بمسيرة في غرب كردفان لأنّ الوضع مختلف”.
وتابع” لدينا معلومات مفصّلة في هذا الأمر أنّهم يحشدون خيّالة مما يمكن أنّ يفجّر مشكلة في أمنّ المنطقة”.
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