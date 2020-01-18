صلاة الجمعة استفتاء جديد.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام يؤم المرشد الايرانى السيد على خامنائى صلاة الجمعة بمصلى طهران وهى الصلاة التى شهدها الالاف من المصلين وقد اظهرت الصور الجوية للمصلين الاعداد الكبيرة و الغير متصورة وشكلت هذه الحشود استفتاء جديدا على ثبات النظام الاسلامى وقوة تجذره فى نفوس الايرانيين ، ومع ان كثيرين فى الخارج وبعض الايرانيين فى الداخل حاولوا توظيف حادثة إسقاط الطائرة الاوكرانية لتضييع ملامح الاستفتاء الكبير والمزلزل الذى تمثل فى تشييع الشهداء والخروج المليونى للجماهير الذى ارعب الغرب وعملاءه فى المنطقة فذهلوا واحبطوا وحاولوا صرف النظر عن هذا الحدث الفريد بتوظيف حادثة الطائرة الاوكرانية لكن وبفضل الله تعالى وجوده وبوعى الشعب الايرانى واخلاصه يجددون الاستفتاء ويسطرون نصرا جديدا للثورة الاسلامية فى حضورهم العظيم بصلاة الجمعة أمس وخروجهم فى مسيرات حاشدة بعد الصلاة ضد المؤامرة الغربية العربية على بلادهم ، ومرة اخرى يتم احباط المؤامرة الأمريكية العربية على إيران الثورة والصمود ويثبت النظام الاسلامى تجذره فى نفوس ابناء شعبه.

السيد المرشد قال فى خطبة الجمعة انه لاسبيل للايرانيين الانتصار إلابانتهاج طريق المقاومةوالصمود واعتماد المزيد من القوة ، وقال ان إيران تسعى منذ فترة الى تقوية وضعها والاستثمار فى التطور العلمى والمزيد من الابتكارات ، واوضح السيد الخامنائي ان بلاده لن تتنازل عن حقوقها ولن تتراجع عن خطوة تراها صحيحة .

وفى مايتعلق بالتصعيد الاوروبي ضد ايران والتلويح بتحويل ملف الاتفاق النووى الى مجلس الامن خاطبهم قائلا ان سيدتكم امريكا أقوى منكم ولم تنجح فى تركيع الايرانيين وانتم اضعف منها واصغر من ان تستطيعوا الضغط على الشعب الايرانى العزيز وكسر ارادته.

وتحدث السيد المرشد عن العلاقة المتميزة بين العراق وايران واستحالة نجاح المساعى الهادفة للوقيعة بين الشعبين الشقيقين والجارين ، وكشف السيد عن ان اموالا ضخمة انفقت وضخا اعلاميا شيطانيا ووساوس خبيثة شهدتها الساحة العراقية للتفريق بين الشعبين الايرانى والعراقى لكن الشهادة العظيمة للقائد قاسم سليمانى والقائد ابومهدى المهندس ورفاقهما افشلت هذا المخطط الشيطانى الخبيث وانكشف الوجه القبيح لامريكا وعملائها .

صلاة الجمعة أمس بامامة المرشد وخروج مئات الالاف من الايرانيين فى مظاهرات داعمة لنظامهم بعد الصلاة كانت تجديدا لدعمهم الكبير للقيادة وخروجهم المليونى فى تشييع سليمانى ومواجهة امريكا والهتاف ضدها فهل يعى الغرب المتآمر وادواته فى المنطقة دلالة هذه المواقف .

ولابد من القول ان الخروج الكبير جدا للشعب الايراني لصلاة الجمعة بامامة السيد المرشد ومسيرته المليونية الحاشدة بعد الصلاة رسالة موجهة للامريكي واذنابه في المنطقة اقوى من الصواريخ التي اصابت الامريكي في قاعدة عين الاسد مفادها ان الشعب الايراني يقف الى جانب قيادته السياسية والثورية رفضا للاحتلال الامريكي والصهيوني وتدخلاته في شؤون المنطقة وان خيار المواجهة مع الشيطان الامريكي الذي اختارته القيادة الثورية خيار مقدس ، وان تحرير فلسطين واجب ديني ،

وتقول لامريكا رهانكم على قلة من الشعب الايراني المعارض في اسقاط النظام واشعال الفتن بين ايران والعراق وشعوب المنطقة رهان خاسر ونحن هو الشعب الحقيقي لو كنتم تفقهون.