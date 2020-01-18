دمبلاب يفتح النار على البرهان وحميدتي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

شغلت الاوساط المحلية والخارجية باحداث يوم الثلاثاء الماضى وماسببته من قلق كبير للناس وهم يسمعون اصوات الرصاص وسط الخرطوم وبين المساكن فى امر نادر الحدوث لم تعتد عليه المدينة ، وكان لافتا حديث الفريق حميدتى من جوبا عن الاحداث وما اسماه تمردا وتآمرا على الثورة واتهامه للفريق قوش انه وراء الاحداث وصولا الى مهاجمته مدير المخابرات الفريق ابوبكر دمبلاب واتهامه بالتقصير وإن لم يكن قد صرح بتواطئه ولكن الحديث بشكل عام وتر الاجواء المتوترة أصلا وابان للناس ما لم يكن ظاهرا لديهم من استعار الخلاف بين الرجلين (حميدتى ودمبلاب ) وان الأمر قد انكشف فما الذى يمكننا معرفته الان فى هذه القضية ؟ اوبالاحرى ماهو قول الفريق دمبلاب عن الفريق حميدتى فقد سمعنا احد الأطراف – حميدتى – ونحتاج ان نستمع للاخر – دمبلاب – وهذا ما اتاحته لنا صحيفة اليوم السابع المصرية التى استنطقت الرجل فى أول حديث له بعد الاحداث وبعد تقديمه استقالته وقبولها ، وادناه الخبر بحسب مانقلته بعض المواقع عن اليوم السابع ، يقول الخبر :

في اول تصريح له بعد إستقالته من جهاز المخابرات العامة بسبب احداث هيئة العمليات – الجناح العسكري للجهاز – والتي ادت الي تمرد عدد كبير من الجنود بسبب حالة الإحتقان التي حدثت بعد التأخر في صرف مستحقاتهم المالية .

قال دمبلاب في تصريحات خاصة ل”اليوم السابع ” أن الخلافات بينه وبين حميدتي سببها أن الاخير قد تدخل في عمل الجهاز بصورة غير مهنية وقام بفرض ضباط يتبعون لاستخبارات الدعم السريع علي الإدارات المختلفة ، كما اضاف دمبلاب أنه قد أبلغ البرهان بأنهم قد رصدو نشاطا مضاد في شكل حملات تحريضية وممنهجة تدعو لحل الجيش السوداني وجهاز المخابرات العامة تقوم بها إستخبارات الدعم السريع إلا أن البرهان قلل من هذه التقارير .

وقال دمبلاب ” أن حميدتي يسعي للهيمنة علي كل المؤسسات الامنية مستفيدا من ضعف البرهان وحالة الهشاشة الامنية الموجودة في البلاد ، وبخصوص احداث هئية العمليات اضاف دمبلاب أن ما حدث تم تضخيمه اعلاميا بسبب المؤتمر الصحفي الذي عقد بجوبا وانه كمدير للجهاز اعترض علي الطريقة التى تدخل بها عبد الرحيم دقلو واللواء عثمان محمد حامد الذين قاموا بتصعيد الموقف علي حد تعبيره.

واشار دمبلاب أن المؤسسة العسكرية متمثلة في برهان وفي إطار سعيها لتجنب الصدام مع الدعم السريع ، تمنح الكثير من النفوذ والصلاحيات لحميدتي لمواصلة الهيمنة علي البلاد .

كلمات دمبلاب هذه تسلط النار على الخلاف بين قادة الاجهزة الأمنية فى البلد وتشير الى حجم المخاطر التى تعيشها البلد .