حادثة سوبا تقتضي محاكمة المتفلتين

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لم يكن سهلا على الناس وهم يعيشون وضعا صعبا والقوى الأمنية تطلق النار بشكل عشوائى فى الهواء والرصاص يتساقط فى الشوارع ويخترق جدران المنازل والناس تخشى ان يتخطفها الموت من حيث لاتحتسب ، وهذا جرى فى عدد من المناطق التى ضمت مقار هيئة العمليات بجهاز المخابرات الوطنى الذين تحصنوا بمقارهم تلك مسلحين رافضين حلولا طرحت عليهم لتسوية استحقاقات مابعد الخدمة كما قالوا أو ان الامر كان تمردا وعملا منظما يهدف الى زعزعة الاستقرار واحداث الفوضى فى البلد ضمن خطة تهدف الى تحقيق هدف سياسى وإن وراء الأمر قوش كما قال السيد حميدتى ، وبغض النظر عن صحة هذا القول أو ذاك فان مما لاشك فيه ان سلاحا أستخدم وسط الاحياء السكنية وتسبب فى ترويع المواطنين بل اكثر من ذلك سقطت قذيفة على منزل احد المواطنين فى منطقة سوبا – جنوب الخرطوم – مما ادى لاصابة رب الأسرة (حاج الامين) واستشهاد نجليه (محمد .. واحد وعشرون عاما ورانية .. خمس وعشرون عاما) فى مأساة ابكت الناس واغضبتهم على استهتار القوى الأمنية بارواح الناس وعدم مراعاتها لقرب مقارها من مساكن الناس فاستخدمت القذائف والاسلحة الثقيلة مما ادى لهذه الفاجعة ومما زاد خوف الناس من تكرار المأساة والمصير الأسود الذى ينتظرهم ، ومما زاد حنق الناس على الحكومة قول السيد البرهان ان هناك بعض الاسلحة الثقيلة التى ضبطت عند هيئة العمليات وهذه الاسلحة لايوجد عند القوات المسلحة مثيلها وهذا الكلام اغضب الجمهور باعتبار ان هيئة العمليات يفترض ان تكون قد جردت من السلاح منذ ستة اشهر لكن التراخى الحكومى اسفر عن هذا التمرد وكان يمكن ان يقود الى ما لاتحمد عقباه والحمد لله على لطفه وكرمه .

ونقول هنا ان فاجعة سوبا تقتضى محاكمة فورية لمرتكببها وردعهم بشكل كبير ليكونوا عبرة لكل متفلت وغير منضبط.