اتجاه لإنارة الطرق بالطاقة الشمسية بالخرطوم

أعتمد الاجتماع المشترك بين محلية الخرطوم وشركة (ويسترن) الايطالية الاتجاه لإدخال خدمة إنارة الطرق بواسطة الطاقة الشمسية بعد إكتمال الدراسات الفنية اللازمة للخدمة بالتنسيق مع جهات الاختصاص بالولاية، وبحث الاجتماع برئاسة معتمد المحلية اللواء “م” صبري بشري حسن الشاذلي بحضور مدير عام الشركة الايطالية مستر “جوفياني سايميني” إمكانات الشركة والسيرة الذاتية للأعمال المشابهة والتي نفذتها بعدد من الدول الإفريقية في مجالات الطاقة البديلة المستنبطة من الطاقة الشمسية بإعتبارها من أهم مصادر الطاقة النظيفة والتي يمكن إن تستفيد منها محلية الخرطوم في إنارة الطرق الرئيسة بجانب الاستخدامات بالمرافق الحيوية الأخرى.

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من جانبه ثمن المعتمد بحسب صحيفة السوداني الدولية، ثمن مبادرة الشركة الايطالية وتعاونها في إمداد الخرطوم بأحدث التقنيات في مجال الطاقة الشمسية متعددة الاستخدامات والتي ستسهم بشكل مباشر في تخفيض بند الصرف على الإنارة عن طريق الطاقة الكهربائية من الشبكة الرئيسة.

من ناحيته عبر مدير عام شركة “ويسترن” الايطالية مستر “جوفياني سايميني” عن امتنانه وترحيبه بالتعاون في مجال إمداد محلية الخرطوم بتقنيات الطاقة الشمسية من واقع إن الخرطوم تمثل مركز ثقل دولي وإقليمي، مشيراً إلى دعوة الجانب السوداني لإبرام اتفاقية توأمة مع بلدية “ميركن” الايطالية للتعاون في مجالات الصحة والتعليم والنظافة وتدريب العاملين وتوريد الآليات والمعدات الحديثة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)