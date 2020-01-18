افتتاح نفق عفراء كلياً أمام حركة المرور غداً

أكد المهندس الصافي أحمد آدم مدير عام هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم لدى جولته التفقدية لمشروع شارع جياد ونفق عفراء، اكتمال كافة المراحل الاخيرة بالمشروعين، حيث اشار الى ان مسارات نفق عفراء شهدت رش طبقة الدهان للمسار الشرقي، تمهيداً لتكملة مرحلة الاسفلت خلال الساعات القادمة والتي تعتبر آخر مراحل التأهيل والصيانة التي انتظمت مسارات النفق بعد التدهور والتصدع بطبقة الاسفلت والتي كانت تلعب دوراً كبيرا في تكدس الحركة وعدم انسيابها بالصورة المطلوبة.

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مشيراً الى افتتاح نفق عفراء كليا امام حركة المرور بالاتجاهين بنهاية يوم غد الاحد 19 يناير الجاري، الى جانب ذلك اوضح المهندس الصافي بحسب صحيفة السوداني الدولية ان مشروع شارع جياد بطول 2كلم بعرض حارتين 6 أمتار لكل حارة بمحلية الخرطوم يشهد الآن آخر اعمال الردميات الترابية لطبقة الاساس المساعد قبل رصف مرحلة الاسفلت بالمشروع، وبهذا يؤكد مدير عام الهيئة الاهمية الكبرى لهذه المشاريع والدور الذي تلعبه في نقل وبرط وانسياب حركة المرور بتلك المناطق.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)