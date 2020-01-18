أيلولة الاتّحاد الوطني للشباب وأُصوله ومُمتلكاته لوزارة الشباب والرياضة

أَصْدَرَ وزير شؤون مجلس الوزراء الانتقالي عمر بشير مانيس، القرار رقم (1) لسنة 2020م، بأيلولة الاتّحاد الوطني للشباب السوداني وكل أُصوله ومُمتلكاته الخاصّة والمُؤسّسات التابعة له لوزارة الشباب والرياضة.

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وأوضح أنّ القرار أتى بعد الاطّلاع على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م، واستناداً على قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (70) لسنة 2019م، وبناءً على توصية وزير الشباب والرياضة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)