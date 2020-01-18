اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

أيلولة الاتّحاد الوطني للشباب وأُصوله ومُمتلكاته لوزارة الشباب والرياضة

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 18-يناير-2020

3 مشاهدة

أيلولة الاتّحاد الوطني للشباب وأُصوله ومُمتلكاته لوزارة الشباب والرياضة

أَصْدَرَ وزير شؤون مجلس الوزراء الانتقالي عمر بشير مانيس، القرار رقم (1) لسنة 2020م، بأيلولة الاتّحاد الوطني للشباب السوداني وكل أُصوله ومُمتلكاته الخاصّة والمُؤسّسات التابعة له لوزارة الشباب والرياضة.

Advertisements

 

وأوضح أنّ القرار أتى بعد الاطّلاع على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م، واستناداً على قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (70) لسنة 2019م، وبناءً على توصية وزير الشباب والرياضة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أيلولة الاتّحاد الوطني للشباب وأُصوله ومُمتلكاته لوزارة الشباب والرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا