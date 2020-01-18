خلاف جديد بين المالية والمطاحن حول تكلفة إنتاج الدقيق

التاريخ: 18-يناير-2020
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ﻧﺸﺐ ﺧـﻼﻑ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻣﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺣﻮﻝ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﺨﺒﺰ.
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ أمس، ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺌﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء ﻭﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻝ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺒﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ حول تكلفة الدقيق المباع من المطاحن للمالية دون أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق.
وبحسب صحيفة الصيحة، فإن المطاحن تقترح قيمة تتراوح بين (240-330) جنيهاً للمالية، فيما تتمسك الأخيرة بـ(400) جنيه، وأشارت إلى أنه تم رفع الاجتماع إلى يوم غدٍ الأحد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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