احتجاجات في الأبيض بسبب الغلاء

شهدت مدينة الأبيض حاضرة شمال كردفان عقب صلاة الجمعة مطاهرات حاشدة نددت بموجة الغلاء التي اجتاحت أسعار السلع الأساسية والخدمات، إضافة للأوضاع المعيشية الصعبة التي تواجه سكان الولاية. وواصلت أسعار السلع الاستهلاكية بولاية شمال كردفان بحسب صحيفة آخر لحظة، ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة خاصة السكر والألبان والزيوت، في وقت شكا فيه التجار من الركود. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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