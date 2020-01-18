السودان يجدد شكواه ضد مصر حول (حلايب)

طلبت الحكومة من مجلس الأمن الدولي رسمياً إبقاء قضية النزاع حول مثلث حلايب في جدول أعمال المجلس لهذا العام.

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ويعود تاريخ الشكوى إلى العام 1958 حين أوشك البلدان على الدخول في مواجهة عسكرية في المثلث واتهمت الخرطوم وقتها الجيش المصري بمحاولة احتلال المنطقة، ويعد هذا الإجراء روتينياً منذ ذلك الوقت لكنها المرة الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير في ثورة شعبية العام الماضي.

وقامت الحكومة المصرية في التسعينيات بحسب صحيفة آخر لحظة، باحتلال المثلث بشكل كامل بعد مواجهات مسلحة محدودة أدت إلى مقتل عناصر من الشرطة السودانية وترفض مصر طلبات السودان باللجوء للتحكيم الدولي وتصر على أن الأرض تابعة لها حتى وإن كانت إدارياً تابعة للسودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)