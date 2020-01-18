أسمرا تنفي وجود “قوش” بأراضيها

التاريخ: 18-يناير-2020
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قطعت الحكومة الإريترية بعدم وجود مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق المهندس صلاح عبد الله (قوش) بأراضيها أو مجموعة من المقربين إليه.
وسخر القائم بالأعمال لسفارة إريتريا لدى الخرطوم إبراهيم إدريس، من المعلومات التي تم تداولها حول انتقال “قوش” للإقامة ببلاده، وقال في تصريحات صحفية بحسب صحيفة آخر لحظة، إن إريتريا آخر دولة يلجأ إليها قوش.
وشدد على أن مدير الأمن السوداني الأسبق لم يدخل إريتريا ووصف ذلك بالشائعات التي قال إن من شأنها التشويش على العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين والزيارات المتبادلة على أرفع المستويات، فضلاً عن روابط العلاقات الأزلية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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