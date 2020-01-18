الحكومة: لا تراجع عن أي اتفاق سابق

التاريخ: 18-يناير-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة بدأت أمس ”الجمعة” بعاصمة جنوب السودان”جوبا” بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلّحة المفاوضات الخاصة بمسار دارفور. Advertisements وأوضح عضو المجلس الأعلى للسلام عضو وفد الحكومة الانتقالية الصادق آدم في تصريحٍ بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن المفاوضات في مسار دارفور في هذه الجلسة حول ورقة الأرض والحواكير. وكشف آدم عن أن الحكومة الانتقالية لم تتراجع عن أي اتفاقات سابقة مع مسار دارفور لا سيما الإتفاق الإطاري واتفاق إشراك أصحاب المصلحة في المفاوضات الجارية الآن في جوبا. وتابع الصادق آدم قائلاً: تواصل اللجنة المشتركة لإشراك أصحاب المصلحة طوافها في معسكرات النازحين بدارفور. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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