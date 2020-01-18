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نجاة مصنع سكر عسلاية من كارثة محققة

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 18-يناير-2020

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نجاة مصنع سكر عسلاية من كارثة محققة

انقذت العناية الالهية مصنع سكر عسلاية من كارثة محققة إثر اندلاع حريق نتج عن اصطدام ترلة محملة بالقصب، وتمكنت وحدات المطافيء بالمصنع من احتوائه بعد خسائر محدودة.

 

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وكانت عربة محملة بقصب السكر قد اصطدمت بطبلون الكهرباء الرئيسي مما تولد عنه حريق محدود. وقال مصدر بحسب صحيفة السوداني الدولية بان التحرك السريع واليقظة اتقذتا المصنع من كارثة محققة حيث تم احتواء الحريق بينما تأثر الطبلون تأثراً محدوداً ويجري العمل على إصلاحه وإعادته للعمل.

 

الخرطوم: (أخبار الخليج 365

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