عضو بالسيادي يكشف اسباب منع مسيرة غرب كردفان

قلل محمد الفكي عضو مجلس السيادة نائب رئيس لجنة تفكيك التمكين، من اثر مسيرات الزحف الاخضر والثورة المضادة في مواجهة سند وتفويض جماهير ثورة ديسمبر، مبيناً ان ثورة ديسمبر وآليات الدولة تقوم على الحفاظ على استمرارية الفترة الانتقالية ومكتسبات الثورة وتحقيق أهدافها.

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وأكد الفكي وفقاً لصحيفة السوداني الدولية انه لا يحجر على تنظيم مسيرات ما لم تمس الامن، مشيراً الى مسيرتي الخرطوم ومدني، واستدرك لم نسمح بمسيرة في غرب كردفان لان الوضع مختلف، ومضى قائلاً: “ولدينا معلومات مفصلة في هذا الامر انهم يحشدون خيالة”، مما يمكن ان يفجر مشكلة في أمن المنطقة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)