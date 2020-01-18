أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق  18 يناير 2020م

الصيحة: * الجيش: لجنة لتسوية أمر (المجاهدين) * واشنطن تشترط رفع السودان من قائمة الإرهاب بتحسن حقوق الانسان * المالية تطبق رسوماً جديدة على السداد الإلكتروني للخدمات الحكومية السوداني الدولية: * (السيادي) يكشف أسباب منع مسيرة غرب كردفان * تكوين آلية دائمة لمراقبة الأسواق * ياستثناء مناوي.. الوساطة والحركات تنفي تعثر وانهيار مفاوضات جوبا الجريدة:

* موكب تأبين شهداء 17 يناير ببري يرفض قانون تنظيم التظاهرات * فساد بمشروع مياه نيالا والآليات تعمل في دولة مجاورة * إبراهيم الشيخ: مسارات السلام أشبه بمسرح العبث المجهر:

* المؤتمر السوداني وتجمع المهنيين يرفضان منع التظاهر * الجبهة الثورية تطالب بتمديد الفترة الانتقالية وعودة إقليم دارفور Advertisements آخر لحظة: * احتجاجات بكادقلي والأبيض والجيش يحذر * الثورية تطالب بتمديد الفترة الانتقالية * السودان يجدد شكواه ضد مصر بشأن حلايب * زيادة في تكاليف (العمرة) وآلية لضبط الأسواق الدار: * البحث عن أطراف الفتاة نسرين بواسطة شرطة الانقاذ النهري * خلاف جديد بين المالية والمطاحن حول تكلفة انتاج الدقيق * بلاغ ضد مطاحن مشهورة لتهريب الدقيق * نبش قبر أحد ضحايا مول الإحسان ببحري * استشهاد شرطي مكافحة المخدرات ووفاة زعيم المافيا * قرار بإيلولة الاتحاد الوطني للشباب السوداني وممتلكاته لوزارة (الشباب والرياضة) الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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