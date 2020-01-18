الحركة الشعبية جناح عقار: الاتفاق مع الحكومة سيكون في إطار السودان الموحد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد ياسر عرمان نائب رئيس “الحركة الشعبية _ جناح عقار”، أن إرادة السلام التي انطلقت في السودان غير قابلة للتراجع، وأن الإرادة للتوصل إلى سلام شامل وسريع يستكمل الثورة متوفرة لدى أطراف التفاوض.
وأضاف عرمان أن الاتفاق مع الحكومة سيكون في إطار السودان الموحد ويجب أن يفرز آليات جديدة تراعى خصوصية المنطقتين.
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