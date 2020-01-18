مولانا إسماعيل التاج يرفض أي إجراء لمنع التظاهر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رفض القيادي بتجمع المهنيين مولانا إسماعيل التاج أي إجراء لمنع التظاهر، بإعتبار أنه حق ديمقراطي كفلته الثورة، وقال أن هناك إجراءات يمكن إتخاذها في مواجهة الذين يسعون لإستغلال حرية التظاهر والمواكب السلمية لزعزعة الاستقرار وتقويض الديمقراطية القادمة. وقال مولانا إسماعيل في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين) أن التظاهر والمواكب السلمية حق وانتزعه الشعب السوداني عبر ثورته، وبالتالي فإن محاولة تقييد هذا الحق بأي صورة مرفوض وغير مقبول، وأضاف: (إذا في جهات تحاول أن تنتظم فى مواكب غير سلمية، أو تعمل على زعزعة الاستقرار وتقويض المرحلة الانتقالية والديمقراطية القادمة، فهنالك آليات أخرى يمكن اتباعها للسيطرة على هذه الجهات ومحاسبتها، أما التظاهر السلمي فهو حق مكفول ويجب عدم تقييده وتأطيره فى أطر قانونية تحد من هذا الحق).