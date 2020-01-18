غندور يرد على فيديو لمدني عباس مدني: المبادئ لا تتجزأ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشر رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول بروفيسور إبراهيم غندور على صفحته الرسمية بالفيس بوك، مقطع فيديو حوى تصريحات لوزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني بعد جلسة لمجلس الوزراء. وجاء في تصريحات مدني التي أثارت اهتمام غندور: (حرية التعبير والتنظيم كلها مسائل كفلها القانون والوثيقة الدستورية، ولكن لن يكون هذا بأي حال من الأحوال تكاة لمن يحاولون تقويض الوثيقة الدستورية والحريات التي أتى بها الشعب السوداني بعد نضال عظيم. لذلك لن يكون مسموحاً بأي حال من الأحوال بأن يتم استغلال هذه المسألة، لذلك سيتم تنظيمها وفق ما يتم تنظيمها عادة في النظم الديمقراطية، وعدم السماح باستغلالها في تشويه صورة النظام الديمقراطي أو الإساءة إليه أو التقليل من منجزات الشعب السوداني). وكان رد بروفيسور غندور: (المبادئ لا تتجزأ).

صحيفة الانتباهة