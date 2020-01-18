سفارة ارتيريا بالخرطوم تنفي دخول صلاح قوش الارضي الارتيرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفت سفارة دولة الارترية بالسودان الانباء التي راجت في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية السودانية عن إنتقال الفريق صلاح قوش الي ارتريا بمعية مجموعة من أعوانه .

هذا وأكد القائم بالأعمال لسفارة دولة أرتيريا بالخرطوم الأستاذ إبراهيم إدريس في حديث للحاكم نيوز أكد ان الخبر عار عن الصحة وان الفريق صلاح قوش لم يدخل الأراضي الارترية وأن ارتريا آخر من يلجأ لها الفريق صلاح قوش .

وأشار إدريس الى أن مثل هذه الشائعات بغرض التشويش علي العلاقات الثنائية المتطورة والزيارات المتبادل علي ارفع المستويات ،فضلا عن روابط العلاقات الازلية بين البلدين