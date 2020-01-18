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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طلبت حكومة السودان من مجلس الأمن الدولي رسميا الخمبس ابقاء قضية النزاع حول مثلث حلايب في جدول أعمال المجلس لهذا العام.
ويعود تاريخ الشكوى الى العام 1958 حين اوشك البلدان على الدخول في مواجهة عسكرية في المثلث واتهمت الخرطوم وقتها الجيش المصري بمحاولة احتلال المنطقة.
ويعد هذا الإجراء روتينيا منذ ذلك الوقت لكنها المرة الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير في ثورة شعبية العام الماضي.
وقامت الحكومة المصرية في التسعينيات باحتلال المثلث بشكل كامل بعد مواجهات مسلحة محدودة ادت الى مقتل عناصر من الشرطة السودانية.
وترفض مصر طلبات السودان باللجوء للتحكيم الدولي وتصر على أن الأرض تابعة لها حتى وان كانت اداريا تابعة للسودان.
وقال رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان في وقت سابق أن حلايب سودانية وان بلاده تأمل في الوصول إلى تسوية حول هذا الملف دون إعطاء تفاصيل.
غير انه أقر انهم لم يتناولوا هذا الموضوع مع القيادة المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر لاول مرة بعد سقوط المخلوع البشير.. الحكومة تجدد شكواها ضد مصر بشأن حلايب وشلاتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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