انفراجة في مفاوضات سد النهضة.. ماذا حدث؟

السبت 18 يناير 2020

كشف وزير الخارجية المصرية سامح شكري، آخر تطورات مفاوضات سد النهضة التي تُجرى حاليًا بين الدول الثلاث ”مصر، وإثيوبيا، والسودان“، وما تم التوصل إليه تمهيدًا للصيغة النهائية للاتفاق المقرر له نهاية الشهر الجاري.



وقال شكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”الحكاية“ الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة ”mbc مصر“، إن المفاوضات وصلت إلى نقطة الحسم، ومن المقرر أن تُجرى صياغة الشكل القانوني والعناصر الفنية التي تم التوصل إليها والتفاهم حولها عبر الجلسات الأربع السابقة.

وأوضح شكري أن البنك الدولي، والولايات المتحدة الأمريكية، يرعيان المرحلة الراهنة من المفاوضات، نافيًا الحديث حول الاستعانة بطرف رابع كمحكم بين الدول الثلاث.

وأكد أن هذا لا يمنع إقامة ما يُسمى بلجنة لمتابعة المعلومات والنواحي الفنية المرتبطة بالكميات ومراقبة التنفيذ، مشيرًا إلى أن هناك تفاهمًا حول الكثير من التعريفات المرتبطة بمفاوضات سد النهضة، مثل الجفاف، والجفاف الممتد، والملء، وغير ذلك.

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ولفت وزير الخارجية المصري إلى أنه ما زال هناك بعض النقاط بحاجة إلى المزيد من الضبط في الفهم المشترك، وضبط صياغتها بلغة لا تقبل التأويل وتكون محل رضا الأطراف الثلاثة.

وبين أن كل الاتفاقيات السابقة كانت مراحلها مفتوحة، ولم يكن هناك أي تحديد للانتهاء من صياغة الاتفاق وتوقيعه، لكن في هذا الاتفاق تم وضع تحديد زمني للانتهاء، في إطار تقريب وجهات النظر، قائلًا:“نحن على الطريق الصحيح“.

وختم شكري تصريحاته بأن كل ذلك يشكل رصيدًا من التفاهمات والقضايا المتوافق عليها والإطار العام الذي سيتم من خلاله التواصل للصيغة النهائية للاتفاق يومي 28 و29 يناير الجاري.

يذكر أن مصر، والسودان، وإثيوبيا، توصلت إلى اتفاق مبدئي حول تحديد إجراءات ملء سد النهضة، بحيث تجرى العملية على مراحل مع توفير سبل تخفيف أثر الجفاف على الطرفين المصري والسوداني.