ولاية الخرطوم: بلاغ ضد مطاحن مشهورة لتهريب الدقيق

واصلت ولاية الخرطوم مطاردة مهربي دقيق الخبز حيث تمكنت غرفة العمليات والمتابعة بمكتب والي الخرطوم ولجان المقاومة بأمبدة وشرطة دار السلام من القبض على كمية من الدقيق المخزن في سوق الشيخ أبوزيد ودار السلام المربعات ١، ٢، ٣ .

وأوضح رئيس غرفة العمليات والمتابعة عمران بشير صالح بحسب (سونا)، أنه تم تدوين بلاغات بالأرقام (٨٢) (٨٣) ضد شركة مطاحن شهيرة وأحد الوكلاء الذي قام بالتوقيع على الاستلام وعدد من المتهمين الآخرين معلناً أن الغرفة وضعت نظاماً دقيقاً لتتبع حركة الدقيق من المطاحن إلى الوكلاء ومن ثم إلى الأفران.

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وأشاد عمران بالدور الرقابي للجان المقاومة في مراقبة المخابز لمنع خروج الدقيق المدعوم من المخابز إلى الأسواق وحذر عمران من التلاعب في الحصة المخصصة للخبز ودعا المواطنين إلى تبليغ لجان المقاومة بأي محاولات لتسريب الدقيق من المخابز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)