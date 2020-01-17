الجيش يستلم تأمين حقل بليلة من هيئة العمليات

تسلمت القوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية حقل بليلة للبترول بولاية غرب كردفان من قوات هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقا .

وأكد العقيد ركن آدم عبد الرحمن محمد قائد اللواء (91) مشاة بالإنابة في تصريح بحسب (سونا) من حقل بليلة، أن الأجهزة النظامية تسلمت كافة مقار هيئة العمليات بالحقول وقد تم تأمينها بواسطة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وشرطة حماية منشآت النفط. وأوضح أن الأوضاع الأمنية مستقرة والشركات تمارس عملها بشكل جيد.

وحذر العقيد ركن آدم عبدالرحمن المتلاعبين بأمن المواطن والاقتصاد بأن القوات المسلحة وكافة الأجهزة النظامية ستكون لهم بالمرصاد.

من جهته قال المقدم التاج التجاني عبدالله قائد قوات الدعم السريع قطاع غرب كردفان إن قواته منتشرة في كافة حقول البترول بالولاية وقد تسلمت المهام وباشرت العمل .

Advertisements

وقال إن البترول هو اقتصاد الدولة فلا تلاعب أو مجاملة في أمنه وحراسته. وأوضح أن قوات الدعم السريع ليست لها حدود للمسؤولية فأينما وجد الانفلات الأمني والفوضى ستكون حاضرة وحاسمة، مؤكدا قدرة قواته على تأمين حقول النفط في كل المواقع. وأبان أن كافة المنظومة الأمنية بغرب كردفان تعمل في تناسق وانسجام تام من أجل الوطن والمواطن مما انعكس إيجابا على الحياة العامة.

وطمأن المهندس طارق المامون نائب مدير حقل بليلة للنفط الجميع باستتباب الأمن وأن العمل في كافة الحقول يسير بصورة طيبة ولايوجد مايعيق الأداء العام أو يعطل عمل الكوادر .

وبشر الجميع بأن العاملين في الشركات على درجة من المسؤولية المهنية ويؤدون واجبهم بشكل جيد من أجل السودان وإنسانه باعتبار البترول رافدا قويا للاقتصاد الوطني .

وطمأن المهندس لؤي قمرالدين مدير محطة المعالجة الرئيسية للبترول ( CBF) كافة أهل السودان بأن الأوضاع الأمنية مستقرة والإنتاجية مستمرة وكل المهندسين والعاملين بالحقول يقومون بواجبهم على الوجه الأكمل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)