مسرحيون يطالبون وزيرة الشباب والرياضة بتكوين لجنة تحقيق قانونية ولجنة تسيير لاستعادة أصول قصر الشباب والأطفال

طالب مجموعة من الدراميين وزيرة الشباب والرياضة الاء البوشي بتكوين لجنة تسيير لقصر الشباب والاطفال التابع للوزارة اضافة الى تكوين لجنة تحقيق قانونية عاجلة للنظر في أصول المؤسسة الشبابية والكشف عن العقود التي تم بموجبها الايجارات المتعلقة بالاكشاك حوله واللوحات الاعلانية في مساحته واسواره.

وأشار الممثل محمد عبد الرحيم قرني في حديثه الى (لمحرر أخبار الخليج 365) الى ان هنالك جهات وشخصيات استولت علي قصر الشباب والاطفال طوال ثلاثين عاما وحولته من مؤسسة حكومية الى جهات تتبع لمؤسات رأسمالية اهلية تمت بشراكة مع ادارة القصر حيث ظلت هذه الجهات تتحصل على الملايين عبر الايجارات والاعلانات دون ان يذهب ريعها الى تطوير وتنمية المؤسسة التي تعاني من شح الماء اضافة الى تدهور مرافقه من حمامات ودورات مياه وضعف مخصصات العاملين فيه.

وناشد قرني جميع المنتمين الى مؤسسة قصر الشباب والاطفال من طلاب وخريجين واساتذة للانضمام للمبادرة لاستعادة دوره الرائد والكبير في تطوير وتنمية المواهب الشبابية في مختلف المجالات الحرفية والمهنية والفنية الابداعية والعمل على استعادة منهجه العلمي الذي عرف به قبل انقلاب الانقاذ في الثلاثين م يونيو 1989م.