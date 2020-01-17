الجبهة الثورية: تعيين الولاة خرق لإعلان جوبا

جدد القيادي بالجبهة الثورية أحمد آدم بخيت نائب رئيس حركة العدل والمساواة، تمسكهم بإرجاء تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد اتفاق السلام.

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وقال في مؤتمر صحفي مشترك للناطق الرسمي باسم وفد الحكومة والجبهة الثورية بفندق بيرميد بجوبا بحسب (سونا) مساء اليوم، إن الإصرار على تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي قبل الوصول إلى اتفاق سلام مخالف لمقتضيات إعلان جوبا وأي تعيين يعد خرقاً له.

وأعرب آدم عن أمله أن تتمكن الأطراف من الوصول إلى اتفاق سلام سريع لتلافي الجدال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)