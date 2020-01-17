التعايشي: التفاوض مستمر ولا نرغب في قتال

أكدت الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية استمرار التفاوض بين كل الأطراف في منبر جوبا حول الموضوعات المتفق عليها بواقع ثلاث جلسات تفاوضية يومياً للوصول لسلام شامل يعالج جذور المشكلة في السودان.

وجدد الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض الأستاذ محمد الحسن التعايشي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الجبهة الثورية بحسب (سونا) مساء اليوم بجوبا، بمشاركة عدد من قيادات الجبهة ،عزم الحكومة وجديتها لمواصلة النقاش بإرادة كاملة غير منقوصة. وقال لدينا فرق فنية متخصصة ستغطي كل المسارات.

وقطع التعايشي بأن ما يتم التوصل إليه من اتفاق تسوية سياسية بمنبر جوبا هو الذي سيعتمد. وقال أي إجراءات تتخذ من قبل الحكومة بشأن الولاة مؤقته ولا تقطع الطريق أمام الاتفاق السياسي، لافتا إلى ضرورات مرحلية تحتم على الحكومة ملء الفراغ في المؤسسات الحيوية لتسيير دولاب الدولة.

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ولفت إلى إدراك الحكومة لحجم تعقيدات مسائل السلام، مؤكدا عزم الوفد الحكومي على الاستمرار في مناقشة كل الملفات وحسمها بالطريقة التي تمكن الأطراف من الوصول إلى اتفاق سلام.

وقال في هذا الخصوص ليس لدينا رغبة أو استعداد لقتال السودانيين في أي منطقة في السودان بعد الثورة، مشيراً إلى أنه لا يوجد تفويض من الثورة لأي شخص بالقتال وفقا لمبادئ (حرية سلام وعدالة). وأضاف أن أطراف التفاوض لديها تفاهمات في الطاولة وغيرها وعلى تواصل مستمر كونها من مدرسة واحدة تبحث في سبل الوصول إلى سلام دائم.

وقال لم نلمس أي شكل من عدم الرغبة أو عدم الجدية من كل الأطراف لحسم موضوع السلام بشكل مرض.

وكشف عن وجود خبراء محليين وإقليميين ودوليين يعكفون على صياغة ما يتم الاتفاق عليه ومعالجته في شكل برتكولات لكل مسار تضمن في اتفاق واحد. وأشار أيضا إلى وجود مراقبين من أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة يعملون لإزالة أية عقبات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)