التاريخ: 17-يناير-2020
7 مشاهدة
استغربت وفود التفاوض ما تداولته الوسائط بشأن انهيار التفاوض بسبب هيكلة الأجهزة الأمنية.
وقال الطاهر حجر القيادي بالجبهة الثورية رئيس تجمع قوى تحرير السودان، في مؤتمر صحفي بجوبا مساء اليوم للناطق الرسمي بوفد الحكومة والجبهة الثورية، “أي حديث عن الجيش والأجهزة الأمنية سابق لأوانه”.
وأوضح حجر بحسب (سونا)، أن التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية لم يبدأ بعد. وحول غياب الوسيط التشادي أوضح أن الوسيط سيعود للتفاوض وهو متواصل مع الأطراف والوساطة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أطراف التفاوض: هيكلة الجيش حديث سابق لأوانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.