أطراف التفاوض: هيكلة الجيش حديث سابق لأوانه

استغربت وفود التفاوض ما تداولته الوسائط بشأن انهيار التفاوض بسبب هيكلة الأجهزة الأمنية.

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وقال الطاهر حجر القيادي بالجبهة الثورية رئيس تجمع قوى تحرير السودان، في مؤتمر صحفي بجوبا مساء اليوم للناطق الرسمي بوفد الحكومة والجبهة الثورية، “أي حديث عن الجيش والأجهزة الأمنية سابق لأوانه”.

وأوضح حجر بحسب (سونا)، أن التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية لم يبدأ بعد. وحول غياب الوسيط التشادي أوضح أن الوسيط سيعود للتفاوض وهو متواصل مع الأطراف والوساطة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)