عاجل.. السودان: لا تراجع عن الاتفاقيات الموقعة مع الحركات المسلحة

الجمعة 17 يناير 2020

قال المتحدث باسم وفد الحكومة المفاوض، محمد الحسن التعايشي، الحكومة لم تتراجع من اَي اتفاق وقعته مع الحركات المسلحة. أكد في مؤتمر صحافي اليوم (الجمعة) من مقر المفاوضات بجوبا،استعداد لتقديم التنازلات الممكنة من أجل السلام. وأضاف جولات المفاوضات متواصلة، متوقعا الوصول لإتفاق نهائي في غضون ايّام مع الحركة الشعبية، بقيادة مالك عقار. وقال رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، في تغريدة على تويتر، ان وفد الحكومة المفاوض تنصلت عن الاتفاقيات الماضية. وتواصلت اليوم جلسة المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة في مسار دارفور، حيث يجرى النقاش حول ملف الاراضي.

