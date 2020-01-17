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الجمعة 17 يناير 2020
السودان
كتب
محمد أمين
قال المتحدث باسم وفد الحكومة المفاوض، محمد الحسن التعايشي، الحكومة لم تتراجع من اَي اتفاق وقعته مع الحركات المسلحة. أكد في مؤتمر صحافي اليوم (الجمعة) من مقر المفاوضات بجوبا،استعداد لتقديم التنازلات الممكنة من أجل السلام. وأضاف جولات المفاوضات متواصلة، متوقعا الوصول لإتفاق نهائي في غضون ايّام مع الحركة الشعبية، بقيادة مالك عقار. وقال رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، في تغريدة على تويتر، ان وفد الحكومة المفاوض تنصلت عن الاتفاقيات الماضية. وتواصلت اليوم جلسة المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة في مسار دارفور، حيث يجرى النقاش حول ملف الاراضي.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. السودان: لا تراجع عن الاتفاقيات الموقعة مع الحركات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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